Begijn Le Bleu schrijft in ‘Fwiet! Fwiet!’ over zijn grote passie: “Ik vries zelfs vogels in om ze beter te kunnen bestuderen”

Vlaanderen kent hem als de Foute Vriend die zonder enige voorbereiding plots voor de jury stond van So you think you can dance. Bezoekers van cultuurhuizen omschrijven hem als cabaretier. Maar weinigen weten dat Begijn Le Bleu een fervent vogelaar is. In zijn nieuwe boek ‘Fwiet! Fwiet! De passie van het vogelkijken’ predikt hij zijn liefde voor de natuur en vogels. “Natuur moet fun zijn, machtig zijn, schoon zijn.”