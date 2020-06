Cercle Brugge kondigt tweede zomertransfer aan: Alexander Corryn komt over van KV Mechelen

Cercle Brugge heeft dinsdag de komst van Alexander Corryn aangekondigd. De 26-jarige linksachter, die ook op het middenveld uit de voeten kan, komt over van KV Mechelen en ondertekende bij de Vereniging een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

“Ik wil graag een mooi seizoen maken met Cercle: hopelijk hebben we onmiddellijk ook de goede flow te pakken en dan denk ik dat er wel wat mogelijk is”, reageerde Corryn op de website van groen-zwart. “Dat is dan ook de reden waarom ik hier heb getekend: ik vind dat er heel wat potentieel is bij Cercle en ik ben dan ook trots om vanaf vandaag officieel een speler van Groen-Zwart te zijn.”

Corryn, van oorsprong een Gentenaar, maakte zijn debuut op het hoogste niveau bij Sporting Lokeren. Mechelen pikte hem in 2015 op, maar verhuurde hem nadien ook twee seizoenen aan Antwerp. De voorbije twee seizoenen was Corryn een vaste waarde bij Malinwa. Tijdens het voorbije, stopgezette, seizoen kwam hij in 24 officiële duels in actie voor KV Mechelen.

Corryn is voor Cercle Brugge de tweede zomertransfer, na de komst van verdediger Serge-Philippe Raux-Yao van bij het Franse Auxerre.