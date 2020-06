Bij een schipbreuk op het Albertmeer, in het noordoosten van Congo, zijn zeker dertien mensen omgekomen. Dat meldt het hoofd van de regio Mahagi, Ukumu Pierre Klaver, dinsdag. Twee mensen konden nog gered worden, twee anderen zijn nog vermist. Een andere bron, een verantwoordelijke voor maritieme zaken in de gemeente Kasenyi, heeft het over zeventien doden.