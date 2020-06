Kennen we vandaag de moordenaar van premier Olof Palme?

Al meer dan 34 jaar sleept het onderzoek naar de moord op de Zweedse premier Olof Palme aan, maar daar komt nu mogelijk een eind aan. Krister Petersson, het hoofd van het Openbaar Ministerie, zal samen met het hoofd van het onderzoek woensdag bekendmaken of er al dan niet iemand in staat van beschuldiging wordt gesteld. De persconferentie zal live te volgen zijn op het internet.

De moord speelde zich af op 28 februari 1986. Palme, die op dat moment samen met zijn vrouw de bioscoop verliet in Stockholm, werd op straat neergeschoten. Zijn vrouw Lisbet hield er een schampschot aan over. Palme stierf uiteindelijk in het ziekenhuis en de politie startte een ware klopjacht. Duizenden mensen werden ondervraagd, de premier had omwille van zijn uitgesproken links gedachtegoed heel wat politieke vijanden, en maar liefst 134 mensen hebben de moord de voorbije jaren opgeëist.

Tot het dossier, inmiddels neemt het 250 meter plankruimte in beslag, in 1989 een nieuwe wending kreeg. Christer Pettersson, een 42-jarige Zweed met een alcohol- en drugsverslaving, werd opgepakt, veroordeeld en in hoger beroep opnieuw vrijgesproken. Pettersson overleed in 2004.

De verrassing was dan ook groot toen aanklager Petersson ­­midden februari in een televisieprogramma aankondigde dat er nieuwe aanknopingspunten waren in het moordonderzoek. Ook hoopte hij tegen de zomer te kunnen reconstrueren wat er zich op die bewuste avond in 1986 had afgespeeld.

Woensdag kan het Openbaar Ministerie het vooronderzoek naar de moord stopzetten maar, verwacht wordt dat het moordwapen en de vermeende moordenaar van Palme zullen worden aangewezen. En daarmee komt mogelijk een einde aan een moord die Zweden al decennialang in de greep houdt.