“Preud’homme moet niet denken dat hij vanaf nu geen kritiek meer zal krijgen”

Ik had het kunnen hebben over het voorstel van Cercle om alsnog met twintig ploegen in 1A te spelen, maar dat zal vrijdag drie minuutjes ter sprake komen op de Pro League. Dat is alsof je Donald Trump tot president verkiest en twee weken later – als je dingen hoort die je niet aanstaan en je jouw fout inziet – een herverkiezing wilt. Zo werkt het niet. Eens je gekozen hebt voor een format, moet je niet opnieuw beginnen. Neen, dan is een stuk over Standard interessanter.