Marc Brys genoemd als opvolger van ontslagen Euvrard bij OH Leuven

Marc Brys, die de voorbije dagen nog nadrukkelijk met Cercle in verband werd gebracht, is de naam die het vaakst valt als mogelijke opvolger van Vincent Euvrard bij OHL.

De in november bij STVV ontslagen Antwerpenaar past binnen het profiel van OHL: ervaring in 1B, voldoende charisma om de ploeg op te peppen voor een finale en bij voorkeur een Belg. Dat hij Beerschot goed kent, de concurrent in de strijd naar 1A, is mooi meegenomen.

Ook twee andere coaches met recente 1B-ervaring zijn beschikbaar: Stijn Vreven, zonder werk na het failliet van Lokeren, en Dino Toppmöller, een Duitser die begin vorig seizoen goed voetbal bracht bij Virton.

In het beste geval heeft OHL een nieuwe trainer als maandag de trainingen opnieuw beginnen.