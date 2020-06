Matthijs de Ligt leert snel bij na opmerking van Juventus-ploegmaat over zijn manier van eten: “De Hulk!”

Matthijs de Ligt leert snel bij. De Nederlander van Juventus had tijdens het middageten niet door dat hij gefilmd werd door ploeggenoot Juan Cuadrado, die van z’n melk was door de nogal onorthodoxe manier van eten van de verdediger van 85,5 miljoen euro. Maar later op de dag liet hij zien dat hij wel degelijk ‘mooi’ iets in z’n mond kan steken.