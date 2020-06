Deinze strikt eerste zomeraanwinst

KMSK Deinze, dat volgend seizoen promoveert naar de Proximus League, heeft dinsdagavond zijn eerste aanwinst voor volgend seizoen gepresenteerd. De Oost-Vlamingen, die kampioen werden in de eerste amateurdivisie, contracteerden de Fransman Bafodé Dansoko, die het voorbije seizoen voor La Louvière ook in de eerste amateurklasse uitkwam. De 24-jarige aanvaller ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

“Hij maakte indruk in de wedstrijden tegen Deinze en dat is ons bijgebleven”, reageerde scout Ronny De Keyser op de clubwebsite. “We zijn hem blijven volgen en hij bevestigde. Bafodé meet 1m87, is snel, fysiek sterk imponerend en speelt vooral op linksbuiten. Hij maakte het afgelopen seizoen acht doelpunten, waarvan één tegen SK Deinze, een afstandschot.”

Dansoko was einde contract in Henegouwen. Voor zijn passage bij La Louvière speelde hij in eigen land bij Nantes, Wasquehal en Vaulx-en-Velin.