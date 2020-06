Zwaar nadeel dreigt voor Belgische clubs op internationale transfermarkt: spelers verkopen kan, vervangers halen niet

Onze clubs dreigen deze zomer in een lastig parket te komen voor hun transfers. De transfermarkt in België moet sluiten op 31 augustus, terwijl dat in de landen waar ze de competitie wel hervatten minstens een maand later zal zijn. Alle hoop is nu gericht op de FIFA.

De regel van de wereldvoetbalbond FIFA is dat na afloop van de competitie de transferperiode twaalf weken mag duren. Omdat in normale omstandigheden in bijna alle Europese competities het seizoen eind mei/begin juni wordt afgesloten, werd overeengekomen om de zomertransferperiode eind augustus te sluiten. Maar dit seizoen is niet zoals alle andere. België, maar ook onder meer Nederland, Frankrijk en Schotland, besloten hun competities definitief stop te zetten. Daardoor start de transferperiode in die landen vandaag 9 juni en duurt ze tot 31 augustus.

Er zijn echter landen waar de competitie intussen is hervat. Ze wordt pas afgesloten op 27 juni (Duitsland), 19 juli (Spanje), 26 juli (Engeland) of zelfs 2 augustus (Italië). Ook in deze landen mag de transferperiode na de competitie twaalf weken duren, waardoor Duitsland bijvoorbeeld mag transfereren tot eind september. In Italië willen ze de transferperiode zelfs laten duren van 1 september tot 31 oktober.

Gevolg is dat de transfermarkt in ons land al gesloten zal zijn, terwijl die in de genoemde landen nog open zal zijn. Dat betekent dat spelers na 1 september nog wel uit België kunnen vertrekken, maar dat onze clubs geen vervangers meer kunnen halen.

Groot probleem

“Dat kan inderdaad een groot probleem worden”, zegt Michel Louwagie, general manager van AA Gent en bestuurslid van de Pro League, de verzameling van profclubs. “We rekenen erop dat de FIFA dit in overweging neemt bij zijn beslissing over de transferperiode. Anders hebben we een groot probleem.”

Nederland is zich ook bewust van het probleem, zeker omdat dat land net als België de competitie stopzette en de FIFA en de Europese voetbalbond UEFA daar helemaal niet blij om waren. De Nederlanders vroegen de FIFA eerder al om het begin van de transferperiode op te schuiven, maar daar kwam geen antwoord op. De volgende stap is nu om de zomermercato te onderbreken, zodat er toch min of meer samen met de andere landen kan worden getransfereerd. Ook daarover nam de wereldvoetbalbond nog geen beslissing.

“Het is nog geen thema geweest op de Pro League, maar we moeten rekenen op de FIFA”, aldus KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns, net als Louwagie bestuurslid van de Pro League. “Zonder aanpassing voor België zijn we zwaar in het nadeel.”