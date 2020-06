Neymar wordt aangeklaagd voor homofobie

Een Braziliaanse LGBT-activist heeft bij het parket van Sao Paulo een klacht neergelegd tegen topvoetballer Neymar voor homofobie.

De klacht komt er nadat Neymar de levensgezel van zijn moeder, de 22-jarige Tiago Ramos, in een privaat audiofragment “kleine flikker” en “klootzak” noemde. Eén van zijn aanwezige vrienden zei dat Ramos het verdiende dat “men een bezem in zijn achterwerk zou steken”.

Schandaalpers

Neymar’s moeder Nadine Gonçalves is 52 jaar oud. De opname werd gelekt naar de pers en werd zo publiek. De klacht wordt nu onderzocht door een procureur die moet bepalen of er verdere vervolging komt tegen de Braziliaanse aanvaller van PSG.

Neymar’s moeder maakte haar relatie met Ramos in april openbaar en de schandaalpers sprong meteen op het verhaal. Snel wist men te achterhalen dat Ramos biseksueel van aard was.

Neymar met zijn ouders Nadine en Neymar Santos Foto: AFP

Maandag al verklaarde activist Agripino Magalhaes, die niet direct betrokken is in de zaak, op Instagram dat hij de intentie had een klacht in te dienen tegen Neymar voor “homofobie en haatdragende taal”. De entourage van Neymar wilde hier geen commentaar op geven.

Een jaar geleden werd Neymar nog beschuldigd van verkrachting van een Braziliaanse vrouw. De zaak werd zonder gevolg geklasseerd wegens gebrek aan bewijzen.