Jihadi’s doden 59 burgers in noordoosten van Nigeria

Archiefbeeld Boko Haram in Nigeria. Foto: AFP

Strijders van ISIS in West-Afrika (ISWAP) hebben dinsdag 59 mensen vermoord bij een aanval op een landbouwersdorp in het noordoosten van Nigeria. Dat melden militaire bronnen aan AFP.

De aanval vond plaats in het dorp Felo in het district Gubio rond 16 uur Belgische tijd. Er vielen 59 doden, allemaal inwoners van het dorp, meldt een chef van de anti-jihadistische militie Babakura Kolo. De dodentol werd ook bevestigd door een andere militair en lokale leider.

De aanval zou een vergelding zijn voor de dood van jihadistische strijders. Zij werden om het leven gebracht door een zelfverdedigingsmilitie die dorpsvee beschermde tegen diefstal.

ISWAP is een tak van terreurgroep Boko Haram. De voorbije maanden nam het aantal dodelijke aanvallen op burgers van de militie toe. Sinds de jihadistische opstand in 2009 zijn al 36.000 mensen gedood. Meer dan 2 miljoen mensen zijn ontheemd in het land.