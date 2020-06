Kolonialisme wordt opgenomen in eindtermen secundair

Kolonialisme wordt binnenkort expliciet vermeld in de nieuwe eindtermen geschiedenis van de derde graad secundair. Dat bevestigt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan De Standaard. Bedoeling is dat Vlaamse leerlingen de schoolbanken verlaten met op z’n minst een basiskennis over de koloniale geschiedenis.

In de nieuwe eindtermen geschiedenis zijn de begrippen imperialisme, (neo)kolonialisme en dekolonisatie opgenomen. Het zal de eerste keer zijn dat historische sleutelbegrippen worden opgenomen.

De huidige eindtermen zijn vaag. Voor elke graad in het middelbaar onderwijs staat ­alleen beschreven welke historische tijdsperiode de geschiedenisleerkracht hoort te behandelen. Leerkrachten die Congo of dekolonisatie willen vermijden in de les, zijn ook vrij om dat te doen. Hoewel veel leerkrachten Congo behandelen, doen sommigen dat ­minimaal of slechts in de marge van het westerse imperialisme.

De eindtermen gaan de komende weken nog langs de Vlaamse regering en moeten daarna door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd.