Vijf gewonden bij spectaculair ongeval

Jabbeke - Vijf personen raakten dinsdagavond gewond bij een spectaculair ongeval in Jabbeke. Ze zaten samen in een kleine wagen die op de rotonde in de Stationsstraat rechtdoor ging.

De auto ging er door de struiken en reed zo’n vijftig meter door een grasveld. Uiteindelijk knalde die daar op de betonblokken die de afrit van de snelweg richting De Haan moeten afbakenen. De betonblokken werden weggekatapulteerd en de wagen kwam zwaargehavend op enkele tientallen centimeters van een verlichtingspaal tot stilstand. De vijf inzittenden zaten niet gekneld, maar zij werden wel allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste informatie zouden enkelen van hen zwaargewond afgevoerd zijn.

Het ongeval gebeurde even voor 22 uur. De wagen reed er in de richting van De Haan. Hoe het spectaculaire ongeval precies kon gebeuren is nog niet meteen duidelijk. Vast staat wel dat de wagen er een spectaculair parcours had opzitten. Nadat de bestuurder door de struiken reed, was er namelijk geen enkel remspoor in het grasveld te bespeuren. De klap tegen de betonblokken verderop was dan ook enorm. Er passeerde op dat moment geen wagen op de afrit, waardoor er geen derden bij betrokken raakten. De afrit werd wel een tijdlang afgesloten. De brokstukken en het wrak blokkeerden er dan ook de doorgang. Door het late uur zorgde dat echter niet voor verkeersproblemen. De wagen en betonblokken werden uiteindelijk getakeld, waarna het verkeer opnieuw door kon.