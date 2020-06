Belgen besteden jaarlijks in totaal 3,6 miljard euro aan tuin

De Belgen besteden jaarlijks samen zowat 3,6 miljard euro aan hun tuin. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in opdracht van Comeos.

Onderzoeksbureau Shopperware onderzocht voor Comeos welke rol de tuin en tuinartikelen voor de Belg spelen. Uit de driejaarlijkse studie blijkt dat de gemiddelde tuin in België zo’n 551 vierkante meter groot is. Hoewel de gemiddelde tuinoppervlakte de afgelopen drie jaar zo’n 85 vierkante meter kleiner is geworden, is het belang van de tuin alleen maar toegenomen, luidt het.

Ouderen geven meest uit

Uit de studie blijkt bovendien dat de Belg van plan is om meer aandacht, tijd en geld te besteden aan zijn tuin. Vooral bloemen en planten staan in de belangstelling. De totale omzet voor tuinartikelen wordt geschat op 3,6 miljard euro. De oudere en vaak gepensioneerde bevolking besteedt het hoogste bedrag aan de tuin en tuinieren. Zij zijn gepassioneerde tuiniers, aldus Comeos.

In 2017 was er al een groeiende aandacht voor het aanleggen van een moestuin en het kweken van eigen groenten of kruiden, en die trend zet zicht verder door.

De Belg wil ook zijn tuin smaakvol inrichten met stijlvolle loungesets en speeltuigen. Opmerkelijk is dat door de opeenvolging van zeer warme en droge zomers de aandacht voor irrigatie maar ook parasols en zonneschermen nog steeds in stijgende lijn gaat.

Impact van lockdown

Wat in de lijn van de verwachting lag: de Belg kocht tijdens de lockdown meer tuinartikelen via een webshop. Voor de lockdown lag het aantal Belgen die tuinartikelen wel eens op het internet kochten, op zo’n 32 op de 100, of een stijging met 22 procent in vergelijking met drie jaar geleden. Door de opgelegde beperkingen steeg dat naar 37 op de 100 of een stijging van zo’n 40 procent ten aanzien van 2017. Vergelijkbare evoluties ziet Comeos ook in andere landen die te maken kregen met de lockdown.

De Belg besteedde ook gemiddeld meer tijd in zijn tuin tijdens de lockdown. Het aantal Belgen die meer dan 25 procent van hun vrije tijd in de tuin besteedden, steeg van 42 procent in 2017 naar 51 procent in 2020.