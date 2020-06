Opnieuw granaat ontploft in Antwerpse district Deurne

Deurne - Afgelopen nacht rond 3.45 uur is een granaat ontploft onder een auto in de Ten Eeckhovelei in Deurne.

Enkele wagens zijn beschadigd, maar alles is opgeruimd ondertussen. Het parket bevestigt de explosie. “Er is een onderzoeksrechter gevorderd en wij zijn ter plaatse afgestapt”, zegt woordvoerder Kristof Aerts. Vermoedelijk zijn er camerabeelden van de aanslag waarop de dader te zien is.

Er wordt bekeken tegen wie de aanslag gericht was en of er een link is met het drugsmilieu. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.