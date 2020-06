Verwijderde Antwerpse standbeeld Leopold II gaat de wereld rond

In het Antwerpse district Ekeren werd gisteren het standbeeld van Leopold II verwijderd. Het beeld werd zwaar beschadigd door vandalen en de stad besliste daarop om het beeld weg te halen voor ‘restauratie’. Dat Antwerpen midden in de Black Lives Matter-protesten Leopold II weghaalt, is meteen voer voor wereldnieuws. Van The Guardian tot Aljazeera schreven er stukken over.

Officieel wordt het beeld van koning Leopold II hersteld maar officieus klinkt dat het beeld niet meer zal terugkomen. Het Ekerse plein wordt in 2023 heraangelegd en dan had het beeld er sowieso geen plek meer gekregen. Door vandalen worden die stappen nu iets sneller gezet.

Dat Antwerpen het beeld verwijderde werd prompt wereldnieuws. Van Aljazeera tot de New York Times brachten stukken over de verwijdering. Die laatste plaatste de verwijdering zelfs prompt in zijn ochtendlijke nieuwsbrief.

Bij The New York Times reageert ook Joëlle Sambi Nzeba, een woordvoerder voor Black Lives Belgium. “Het is een begin en een belangrijk signaal.”

Bij de BBC nemen ze Leopold II op in een reeks van controversiële standbeelden. Het land worstelt zelf met enkele zeer dubieuze standbeelden. Zo werd zondag het standbeeld van Edward Colston neergehaald in Bristol en in het water gedumpt. Colston was verantwoordelijk voor het transport van tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen van Afrika naar Amerika. Bristol vaarde goed bij die inkomsten.

Aljazeera brengt een profiel van Leopold II om te duiden waarom de voormalige vorst zo controversieel is.

In The Washington Post kijken ze ook naar de andere Leopold II beelden die in ons land nog staan. Zo reageert Brussels Staatsecretaris Pascal Smet (SP.A). “Ik wil een openlijke discussie over het beeld voeren. Ik ben er niet onmiddellijk tegen om het beeld te verwijderen of om bij het beeld een kritische duiding te brengen.”

Ook Leuvense professoren pleiten er nu voor op het beeld van Lepold II uit de centrale universiteitsbibliotheek te halen. Zij schreven een open brief aan hun rector Luc Sels. “Dit houdt onder meer in dat koloniale propaganda moet worden veroordeeld, racisme moet worden bestreden en plaats moet worden gemaakt voor debat. Een eerste stap zou zijn het borstbeeld van Leopold II in de Universiteitbibliotheek weg te halen”, klinkt het.

Leopold II was van 1865 tot 1909 koning van België. Hij is omstreden omdat onder zijn bewind in Congo miljoenen mensen werden onderdrukt en uitgebuit, vooral op de rubberplantages. Tussen drie en tien miljoen Congolezen kwamen om door ontbering of geweld of werden verminkt of verkracht.