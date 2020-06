Experts denken aan lockdown op maat van gemeente

Voor de experts die de exitstrategie uit de coronacrisis coördineren, de GEES, mag een gerichte lockdown op gemeenteniveau geen taboe zijn. Dat zegt GEES-voorzitter Erika Vlieghe woensdag in een artikel op de site van Knack.

In de recentste van de GEES-nota’s die maandag publiek werden gemaakt, is er sprake van om uitbraken “op geografisch niveau” aan te pakken, of: in administratief begrensde gebieden als gemeenten en regio’s. Vlieghe bevestigt dat “afhankelijk van de epidemiologische situatie lokale maatregelen inderdaad overwogen moeten worden”. Gerichte aanscherpingen van de veiligheidsmaatregelen “kunnen interessant zijn”, klinkt het nog.

Zo’n beslissing betekent daarom niet dat er, zoals in het noorden van Italië aan het begin van de lockdown, dorpen helemaal op slot moeten gaan voor de buitenwereld. “Over het fysiek afsluiten van een gemeente kan je discussiëren”, aldus Vlieghe. “Maar zo’n totale lockdown is ook niet per se nodig. Men kan ook beslissen om bepaalde evenementen in een gemeente tijdelijk niet door te laten gaan en een aantal activiteiten terug te draaien. Er kan ook gedacht worden aan het sluiten van bepaalde zaken.”

In het Knack-artikel geeft het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) nog aan dat er technische voorbereidingen aan de gang zijn om de controletoren vorm te geven. Nog in hun laatste rapport braken de experts van de GEES een lans voor een controletoren, die over het hele land uitbraken in real time moet monitoren. “Dat gaat dan over de inzet van mobiele equipes die we snel kunnen inzetten bij lokale uitbraken”, aldus het kabinet-Somers.