Oefenprogramma KV Mechelen compleet: duels tegen Club Brugge, Standard en Metz

Terwijl de rest van de Belgische profclubs in 1A nog volop bezig is met het samenstellen van hun oefenprogramma’s, is dat van KV Mechelen al compleet. De exacte locaties en aanvangsuren volgen nog maar de data en de tegenstanders liggen vast.

Blikvangers in het Mechelse programma zijn de affiches tegen landskampioen Club Brugge (zaterdag 11 juli), tegen Standard (18 juli) en als afsluiter een Europese verplaatsing tegen FC Metz uit de Franse Ligue 1 (zaterdag 1 augustus in Metz).

In totaal speelt KV acht oefenduels verspreid over zes data. Op sommige dagen staan er twee wedstrijden gepland zodat alle kernspelers ritme kunnen opdoen. Gezien de geldende coronamaatregelen is de kans reëel dat alle matchen achter gesloten deuren gespeeld worden.

Van zaterdag 4 tot vrijdag 10 juli gaan Wouter Vrancken en zijn spelers op zomerstage in Tubeke. De eerste training staat gepland voor donderdag 18 juni. Morgen worden de spelers op de club verwacht voor een coronatest. De stafleden ondergingen maandag al een test.

Oefenprogramma KV Mechelen 2020-2021

Zaterdag 4 juli: KV Mechelen - Waasland-Beveren

Woensdag 8 juli: KV Mechelen - RWDM

Zaterdag 11 juli: Club Brugge - KV Mechelen

Zaterdag 18 juli: KV Mechelen - Westerlo

Zaterdag 18 juli: Standard - KV Mechelen

Zaterdag 25 juli: Seraing - KV Mechelen

Zaterdag 25 juli: OH Leuven - KV Mechelen

Zaterdag 1 augustus: FC Metz - KV Mechelen