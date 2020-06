Emile Mpenza was onze vedette op EURO 2000: “Ik hield van auto’s en mooie vrouwen: ik was mijn tijd ver vooruit”

21 was hij op EURO 2000, Emile Mpenza. “Ik vloog tijdens die openingswedstrijden”, vertelt hij 20 jaar na de feiten. Hoe dat komt, heeft de gewezen aanvaller nu voor eens en altijd uitgeklaard.

Mpenza had zonet Standard ingeruild voor Schalke 04, waar hij Marc Wilmots terugvond. Met zijn transfer was zo’n 9 miljoen euro gemoeid, een toenmalig record in de Bundesliga. “In België was ik niet eens zo’n vedette”, vertelt Mpenza in een interview met La Dernière Heure. “Tegenwoordig praat men zo goed als dagelijks over onze Rode Duivels in het buitenland, maar toen was dat niet. Dan schitterde ik maar bij Schalke.”

Op het EK scoorde Mpenza wel meteen bij de openingsmatch tegen Zweden, die met 2-1 gewonnen werd. “Mijn op één na mooiste doelpunt ooit bij de nationale ploeg. Mijn favoriet? Mijn allerlaatste doelpunt tegen Turkije in 2009, na een inspanning van 100 meter.”

Mpenza werd uitgeroepen tot man van de match. “Ik vloog echt. Ik moet daarvoor een bepaalde persoon wel bedanken.”

Emile Mpenza op training met bondscoach Robert Waseige Foto: VUM

Brunchen met Miss België

De dag na de wedstrijd liet bondscoach Robert Waseige een brunch toe voor de spelers en hun familie in het hotel in Lichtaart. Emile Mpenza nodigde Joke Van de Velde uit, toenmalig Miss België.

“We ontmoetten elkaar tijdens een interview voor Euro 2000. Flirten deden we niet tijdens het toernooi, maar ze is inderdaad eens goedendag komen in het hotel zeggen tijdens het EK. Ik bezorgde haar tickets voor tijdens onze drie wedstrijden. Ja, ze slaagde erin om mij te kalmeren voor de wedstrijden.”

Even later vormden ze een koppel, maar dat sprookje duurde niet lang. “We waren allebei bekende figuren en dan moet je sterk in je schoenen staan. Tijdens Euro 2000 zat de pers al de hele tijd achter mij aan om te kijken waar ik heen ging of om een foto van Joke en ik te kunnen trekken. Het was moeilijk. Uiteindelijk gingen we onze eigen weg: zij had haar leven en ik het mijne.”

“Eigenlijk was ik mijn tijd ver vooruit: ik hield 15 jaar geleden al van auto’s en mooie vrouwen”, grinnikt de huidige jeugdtrainer bij Antwerp tijdens de terugblik. “Nu heeft iedereen een dure auto. Ik was toen een uitzondering met mijn Porsche en later mijn Ferrari. Wilmots, Clement, De Wilde: dat waren brave mannen, dat interesseerde hen niet. Weet je wat? Nu doen zo’n dure luxewagens mij ook niets meer, ik rij met een comfortabele Volvo. De opvoeding van mijn zonen is het enige wat telt nu.”