Manchester United cancelt oefenmatch tegen Stoke op het nippertje: coach blijkt besmet

Manchester United heeft dinsdag op het laatste moment een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Stoke City afgeblazen. De Engelse topclub wilde geen enkel risico nemen nadat bleek dat Martin O’Neill, de coach van Stoke, positief had getest op het nieuwe coronavirus.

De spelers waren naar verluidt al bijna klaar om aan de wedstrijd te beginnen, toen het nieuws over de positieve controle doorsijpelde. ManU besliste daarop de match af te gelasten.

O’Neill, de voormalige bondscoach van Noord-Ierland, testte positief in de laatste controleronde van maandag. Tijdens de vijf vorige rondes was hij telkens negatief. De trainer zal nu “een periode van zelfisolatie” respecteren, zo maakte Stoke bekend. Assistent-manager Billy McKinlay neemt voorlopig over bij de nummer 17 uit de Championship, die de competitie op 20 juni hervat tegen Reading.

Voor Manchester United herbegint de Premier League op 19 juni met een verplaatsing naar Tottenham.