Directie Decathlon laat staking in Willebroek opbreken door deurwaarder

In het distributiecentrum van sportketen Decathlon in Willebroek is dinsdagavond een staking van het personeel opgebroken door een deurwaarder en de politie. Volgens de vakbond BBTK liet de directie geen ruimte voor dialoog.

Maandag en dinsdag staakte het personeel van het distributiecentrum en werd de laad- en loszone geblokkeerd voor vrachtwagens. Er is onvrede over het intrekken van een premie en de manier waarop de directie avond- en nachtwerk invoerde en interimwerkers inschakelde tijdens de coronacrisis.

Dinsdag zag het er volgens de vakbonden naar uit dat de directie bereid was tot een overleg, maar volgens BBTK-secretaris Diana Minten is er nooit een echte dialoog geweest. “De directie was zelfs intimiderend naar individuele werknemers. Uiteindelijk kozen ze voor een heel andere actie dan een gesprek.”

Dinsdagavond werden de politie en een deurwaarder ingeschakeld om de staking en de blokkade op te heffen. Vrachtwagens kunnen het magazijn dus opnieuw bereiken.

De vakbonden beraden zich woensdagochtend over volgende stappen. “Het voeren van een actie gebeurt vanuit het personeel en wordt ondersteund door ons als vakbonden. We overleggen nu over wat de werknemers willen ondernemen.”