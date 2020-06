Wat een onvergetelijke cruise moest zijn, veranderde op één uur in de ergste nachtmerrie

Met het hele gezin de ultieme droomcruise maken. Dat deed de Australische familie Browitt maar op 9 december 2019 ontaarde die cruise in hun ergste nachtmerrie. Niet corona maar een nabijgelegen vulkaan barste uit.

Het is Stephanie (23) die haar verhaal op Instagram doet. Op 9 december maakt de familie Browitt op cruise een daguitstap. Moeder Marie blijft aan boord van het schip. Maar Stephanie (23), haar zus Krystal (21) en papa Paul trekken naar White Island. Een klein eiland in Nieuw-Zeeland met een actieve vulkaan. Het is een populaire toeristische daguitstap maar op 9 december ontwaakte de vulkaan.

Krystal sterft ter plaatse, samen met zo’n 20 andere toeristen. Stephanie en Paul worden naar gespecialiseerde ziekenhuizen overgevlogen, ze verkeren beiden in coma. Een maand later overlijdt Paul alsnog aan de gevolgen van de uitbarsting.

Stephanie haalt het als bij wonder, ze is derdegraads verbrand over grote delen van haar lichaam en ze verloor enkele vingers. Vijf maanden moet ze revalideren terwijl ze

“Op de negende dag van elke maand word ik nerveus. Ik krijg hartkloppingen, mijn lichaam zet zich schrap en dan word ik overspoeld met herinneringen van die dag. Ik haat het”, zegt ze. “Het doet ook elke dag meer pijn. Hoe langer ik zonder mijn papa en zus ben, hoe meer pijn het doet. Ik mis hen verschrikkelijk hard”, schrijft ze op Instagram.

https://www.instagram.com/p/CBMf6SaJuLH/?utm_source=ig_web_copy_link

Stephanie moest vijf maanden revalideren voor ze terug naar thuisland Australië kon. Buren, vrienden en familieleden maakten een erehaag toen ze thuiskwam. “Ik ben enorm dankbaar voor de mensen die daar stonden. Ik kon mij echt geen beter ontvangst inbeelden. De steun die ik kreeg, is de reden waarom ik kon doorgaan want dit is verschrikkelijk moeilijk en hard. Ik heb gekozen om te blijven vechten.”

De vulkaan op White Island werd op 9 december bezocht door tal van toeristen, ondanks de verhoogde activiteit die werd waargenomen. De uitbarsting zorgde voor een gasexplosie en heel wat stoom.

Foto: INSTAGRAM @ALLESSANDROKAUFFMANN