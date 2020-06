Dan toch de ‘Skandiaman’, Zweedse recherche weet na 34 jaar wie voormalig premier Olof Palme vermoordde

Na 34 jaar weet de Zweedse recherche eindelijk wie hun voormalige premier Olof Palme vermoordde. Alle sporen leiden naar ‘Skandiaman’ Stig Enström, een man die eerst beschouwd werd als niets meer dan een onbetrouwbare eerste ooggetuige.

Krister Petersson Foto: EPA-EFE

De moord speelde zich af op 28 februari 1986. Palme, die op dat moment samen met zijn vrouw de bioscoop verliet in Stockholm, werd op straat neergeschoten. Zijn vrouw Lisbet hield er een schampschot aan over. Palme stierf uiteindelijk in het ziekenhuis en de politie startte een ware klopjacht. Duizenden mensen werden ondervraagd, de premier had omwille van zijn uitgesproken links gedachtegoed heel wat politieke vijanden, en maar liefst 134 mensen hebben de moord de voorbije jaren opgeëist.

Engström was een grafisch vormgever die op politiek vlak tegen Olof Palme was. Hij klokte twee minuten voor de moord uit bij de verzekeraar Skandia waar hij toen tewerkgesteld was. Twintig minuten later komt hij opnieuw aan het Skandiagebouw en vertelt hij aan de aanwezige beveiliging wat er gebeurd was.

Toch werd hij door de politie vooral gezien als een ooggetuige. Maar omdat hij gedurende de maanden na de schietpartij zijn verklaringen steeds wijzigde, schilderde de politie hem snel af als onbetrouwbaar en een aandachtszoeker.

In 2016 komen enkele schrijvers, waaronder de misdaadschrijver Lars Larsson en journalist Thomas Petterson Engström hem op het spoor en zij duidden hem wel aan als de moordenaar van de oud-premier. Ook schrijver Jan Stocklassa kwam in 2018 tot dezelfde conclusie, vooral door de research en obsessie van die andere misdaadschrijver wijlen Stieg Larsson. Hij stapte met de research naar de politie en schreef er het boek ‘Stieg Larssons Erfenis’ over.

Volgens zoon Mårten Palme zou het inderdaad een mogelijkheid zijn. Hij had net afscheid genomen van zijn ouders toen de schietpartij plaatsvond. Hij zei dat hij in de straten een man zag lopen die aan de beschrijving van Engström voldeed.

Volgens de recherche zijn er veel indirecte bewijzen waaronder de wapens die Engström in huis had. Engström zelf zei dat hij de premier nog verplaatst heeft om hem beter te kunnen laten ademen.

Een bekentenis zal er echter nooit komen: Engström pleegde in 2000 zelfmoord.

