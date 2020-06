Universiteit Bergen haalt standbeeld Leopold II weg

Een standbeeld van Leopold II, dat stond aan de faculteit Warocqué voor Economie en Management van de UMons, is dinsdag door de universiteitsautoriteiten verwijderd. Het is opgeslagen in de universitaire collectie, zei de Bergense universiteit woensdag.

De autoriteiten van de UMons kwamen afgelopen weekend via sociale netwerken achter het bestaan van een petitie die de verwijdering van het standbeeld vroeg. Het beeld stond oorspronkelijk in de inkomhal van de faculteit, zegt de universiteit op de Facebookpagina van de UMons.

“Bijna twintig jaar geleden, ons ervan bewust dat dit beeld bij studenten en bezoekers ongemak zou kunnen veroorzaken, heeft de universiteit het verplaatst naar een ruimte waar het niet meer zichtbaar was. Deze maandag besloten de autoriteiten van UMons de buste in kwestie te verwijderen en die definitief in de reserves te plaatsen zodat niemand - studenten, docenten of externe bezoekers - zich beledigd kan voelen door de aanwezigheid.” Het beeld wordt in de collecties van UMons geplaatst en beheerd door het MUMons museum.

De buste werd dinsdagochtend weggehaald.

