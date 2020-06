“Maddie McCann direct na ontvoering al vermoord”, zeggen Duitse rechercheurs

De Duitse onderzoekers denken dat Christian Brückner Maddie McCann vrij snel na haar ontvoering vermoord heeft. Ze gaan ervan uit dat hij het meisje misbruikte en dan doodde. Ze stoelen hun vermoedens op uitspraken die Brückner deed op het internet.

Er is één zin die blijft hangen. “Ik wil iets klein vangen en het dagenlang gebruiken.” De Duitse onderzoekers die het onderzoek naar de ‘Duitse Maddie’, Inga Gehricke voerden, vonden de conversatie. Wanneer gevraagd wordt aan Brückner of hij geen schrik heeft gepakt te worden antwoordde hij laconiek: “Bwah, als je de bewijzen kan vernietigen. Ik ga wel veel filmpjes maken, ik zal in detail vastleggen hoe ze wordt gemarteld.”

Hoofdonderzoeker Christian Wolters is dus overtuigd dan het driejarig meisje het leven liet. “Volgens mij is ze redelijk snel gestorven. We geloven dat hij niet aan zijn proefstuk toe is. Dat hij zeker nog seksuele misdrijven op zijn kerfstok heeft. In Portugal mogelijk, maar zeker ook in Duitsland.”

De Duitse politie zegt ook te weten hoe Maddie werd vermoord. Ze hebben nu het harde bewijs nodig om Brückner effectief aan de zaak te linken. Scotland Yard, de Britse politiedienst, behandelt Maddie nog als ‘vermist’.