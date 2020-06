Woordenboek gaat ‘racisme’ anders omschrijven

Merriam-Webster Dictionary, de Engelse dikke Van Dale zeg maar, gaat de definitie voor racisme aanpassen. Ze doet dat op vraag van een recent afgestudeerde zwarte vrouw.

Momenteel wordt racisme zo omschreven: “het geloof dat de etniciteit van een persoon zijn capaciteiten en karakter bepaalt. En dat raciale verschillen een superioriteit van één bepaald ras voortbrengt.”

Kennedy Mitchum uit Missouri studeerde recent af aan de Drake Universiteit in politieke en sociale wetenschappen. Zij vond dat mensen de definitie van het woordenboek misbruikten en er een argument van maakten. “Ik weet wat racisme is, ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik heb een mail gestuurd. Ik wilde dat ze de systematische onderdrukking zouden toevoegen.”

En niet enkel Mitchum maar ook dr. Charlene Jones, professor politieke wetenschappen vindt dat de definitie aangepast moet worden. “De definitie is nu ontoereikend. Het beschrijft een passief concept waar racisme een passief geloof is. Maar het verwekt ook afschuwelijke daden door mensen die niet op jou lijken.”

Merriam-Webster reageerde op de email van de student en beloofde een aanpassing. “Alhoewel wij steeds streven naar een definitie die in de realiteit wordt toegepast en we nooit een standpunt willen nemen. Toch komen we nu tot de conclusie dat het weglaten van ‘systematische onderdrukking’ op zich een bepaald standpunt is. We zullen daarom de woordenboekdefinitie van racisme herbekijken.”