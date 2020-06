“Landbouwers investeren steeds meer in waterbesparing”

De investeringen door landbouwers in projecten om water te besparen zijn de voorbije vijf jaar meer dan verdubbeld. Dat zei Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het parlement na vragen van Steven Coenegrachts (Open Vld) en Ludwig Vandenhove (sp.a).

Landbouwers kunnen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 30 procent steun krijgen voor projecten om water te besparen. In 2015 waren er 471 investeringsdossiers. Dat aantal steeg in 2019 tot 761 dossiers, goed voor 24 miljoen euro aan investeringen. Qua subsidies ging het om 3,2 miljoen in 2015 en 7,2 miljoen in 2019. De belangrijkste investeringen waren hemelwateropslag in waterreservoirs en waterbassins, waterbehandelings- en waterzuiveringstechnieken.

Crevits wees op de verantwoordelijkheid van de sector om zich ook zelf voor te bereiden op meer droogteperiodes in de toekomst en om dus zelf te investeren. “De lopende projecten illustreren dat land- en tuinbouwers hiermee aan de slag gaan. Droogteschade is ook opgenomen in de nieuwe weersverzekering die landbouwers kunnen afsluiten.”