Twintig jaar geleden vond EURO 2000 plaats in ons land: “België speelde nooit attractiever dan toen”

Een goede ploeg, een haalbare loting en een tornooi voor eigen publiek: Euro 2000 had het EK van de Belgen moeten worden. Het draaide echter anders uit. Voor het eerst slaagde een gastland er niet in om de eerste ronde van het EK te overleven. Vooral de onfortuinlijke Filip De Wilde (55) herinnert zich die campagne nog als de dag van gisteren. Dit interview gaf de hoofdrolspeler op EURO 2000 aan Het Nieuwsblad in 2008.

Dat Filip De Wilde een aardig balletje kon vangen, had hij al eerder bewezen. Hij was het die de Rode Duivels in 1993 in zijn eentje overeind hield tegen de VTS, de Vereniging van Tsjechen en Slovaken, waardoor België naar de World Cup in Amerika kon. Omdat Michel Preud’homme op dat moment de beste keeper van de wereld was, moest De Wilde vier jaar wachten op zijn grote afspraak met de wereldvoetbalgeschiedenis. Deze keer als onbetwiste nummer één loodste hij België in 1998 opnieuw naar het WK.

‘Ik denk dat ik op dat moment op de top van mijn kunnen was’, blikt De Wilde op die periode terug. De kroon op het werk had twee jaar later moeten komen toen België en Nederland samen het EK organiseerden. Euro 2000 werd inderdaad het tornooi van De Wilde, zij het om de verkeerde reden.

‘Ik vond het zelf eigenlijk niet plezant dat het EK in eigen land was’, zegt De Wilde. ‘Het voordeel was dat we er zeker bij waren. Maar ik vond het toch leuker om ver weg in het buitenland te zitten.’

De loting bleek in elk geval heel erg mee te vallen. ‘Er was natuurlijk Italië. Maar de andere twee landen, Zweden en Turkije, waren haalbaar. Iedereen ging er toch van uit dat we die tweede ronde konden halen.’

Die hoop weerklonk nog harder nadat de Belgen de openingswedstrijd met 2-1 van Zweden hadden gewonnen. Bart Goor en Emile Mpenza brachten de Duivels 2-0 voor, maar door een flater van De Wilde, die nogal knullig in de fout ging bij een terugspeelbal, moesten de Belgen toch nog tot het laatste fluitsignaal bibberen. ‘Ik wilde die bal meepakken, maar bleef met mijn voet steken. Een blunder natuurlijk. Er waren op dat moment nog zeker twintig minuten te spelen. Best lang, maar ik heb mij daarover kunnen zetten. Op het einde redde ik nog een moeilijke bal van Brolin…’

Enkele dagen later was Italië aan de beurt. ‘Die partij verloren we, verdiend, met 0-2’, zegt De Wilde nu. ‘We hadden zelf ook een pak kansen, maar eens je achterkomt tegen de Italianen sta je voor een bijna onmogelijke opdracht.’

‘We hadden een bijzonder aanvallende ploeg toen: Nilis, Strupar, Mpenza, … Ik denk dat de Rode Duivels zelden attractiever hebben gespeeld als toen. Aanvallend zat het goed. Verdedigend iets minder. Dat was een beetje het probleem, denk ik.’

Dat bleek inderdaad het geval tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Turkije. België had genoeg aan een gelijkspel, maar kwam nog voor de rust 0-1 achter. Opnieuw ging De Wilde zwaar in de fout. ‘Zo’n bal die veertig meter de hoogte werd ingekeild - je komt dat haast nooit tegen. Ik wilde absoluut geen risico nemen en de bal laten botsen.’

Filip De Wilde en Hakan Sükür Foto: REUTERS

‘Een aanslag’

Hakan Sükür zag de twijfel in de ogen van De Wilde en kon, hoog opspringend, zijn hoofd nog tussen de bal en de grijpende handen van De Wilde wringen.

Na de rust werd de afgang helemaal compleet, toen De Wilde de doorgebroken Arif met ware doodsverachting onder de graszoden torpedeerde. De beelden van Eric Deflandre, die in zijn veel te grote keeperstrui, de resterende minuten onder de lat vervolledigde, gingen die avond de wereld rond.

‘Bij iedereen blijft die rode kaart hangen’, zegt De Wilde. ‘Terwijl dat voor mij slechts een detail was. Dat die gast daar helemaal alleen kon opduiken, geeft toch aan dat het achterin niet helemaal snor zat. Ik probeerde hem af te stoppen, zo proper mogelijk. Maar ik moet toegeven: ik heb de beelden achteraf gezien en het zag er verschrikkelijk uit. Precies een aanslag.’

België-Turkije was meteen ook de laatste wedstrijd die Filip De Wilde voor de Rode Duivels zou spelen. ‘Ik werd later voor vier wedstrijden geschorst voor die rode kaart. Ze hebben mij daarna ook nooit meer opgeroepen…’

Zelf had De Wilde ook wat te lijden onder de voortijdige uitschakeling. ‘De voorbereiding op het nieuwe seizoen met Anderlecht was een van de moeilijkste uit mijn carrière. Ik stak me ook niet weg. Als journalisten me vroegen, was ik beschikbaar. Het stoorde me alleen dat het altijd alleen maar over die blunders ging. Nochtans heb ik op dat EK ook goede dingen gedaan. Maar als je drie keer zwaar in de fout gaat, is dat natuurlijk niks meer waard.’

‘Ik heb dat dipje pas een maand later overwonnen, nadat we met Anderlecht de Champions League haalden ten koste van Porto. Een wedstrijd waarin ik zelf een redelijk groot aandeel had.’

Een reden voor zijn falen heeft De Wilde niet. Overconcentratie, zoals Michel Preud’homme naar eigen zeggen op de Mundiale ‘90 in Italië? ‘Zou kunnen. Misschien was ik mij iets te veel bewust van het belang van de wedstrijden. Je mag je juist niet willen bewijzen op zulke momenten. Maar wellicht was het gewoon toeval.’

‘Als ik terugblik op mijn carrière moet ik zeggen: nationaal was ik goed, Europees ook. Maar ik ben er intussen achtergekomen dat er nog een niveau daarboven zit. Daarvoor was ik wellicht niet goed genoeg.’

Foto: EPA