Afgelegen regio’s van Rusland stemmen over grondwetshervorming

De Russen die in de meest afgelegen gebieden van Rusland wonen, zijn woensdag al beginnen te stemmen in het referendum over de grondwet dat voor 1 juli gepland is, zo hebben lokale functionarissen gemeld. De grondwetsherziening opent voor Vladimir Poetin de weg om tot in 2036 aan de macht te blijven.

De leiding van de kiescommissie van Chukotka, in het verre noordoosten, zei dat ploegen uitgestuurd waren om de stemmen op te halen van de rendierhouders. “Onze collega’s zullen in terreinwagens ongeveer 6.000 kilometer afleggen” om de stembrieven van 87 kiezers op te halen, zei Elena Gorbunova volgens het persbureau TASS.

Werknemers uit de oliesector, de bouw, weerkundigen en vuurtorenwachters op het eiland Sachalin, in de Stille Oceaan, zijn volgens TASS ook beginnen te stemmen. Voorts werden stembiljetten per helikopter naar werknemers van de mijnen gebracht en naar rendierhouders in afgelegen zones van de streek Magadan, ook in het verre oosten van Rusland.

De grondwetshervorming geeft Vladimir Poetin het recht vanaf 2024 voor twee bijkomende ambtstermijnen te gaan. De hervorming kent de president ook bijkomende prerogatieven toe en schrijft conservatieve principes in de grondwet in, zoals het geloof of de definitie van het huwelijk als een unie van man en vrouw.

De volksraadpleging was aanvankelijk voor 22 april gepland, maar werd uitgesteld wegens het coronavirus. Moskou, het epicentrum van de epidemie, maakte dinsdag een einde aan de lockdown.

LEES OOK. Poetin nog zeker tot 2024 president van Rusland. En daarna gewoon nog voor het leven?