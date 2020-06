Wolf maakt opnieuw slachtoffer: koe dood aangetroffen in gebied van Grote Nete

Berlaar / Nijlen - De voorbije dagen werden de Kempense gemeenten Lier en Duffel opgeschrikt door de komst van een wolf die meer dan waarschijnlijk twee schapen heeft gedood. Even verderop, in het gebied van de Grote Nete, de streek in Berlaar en Kessel (Nijlen), heeft het dier nu weer een dodelijk slachtoffer gemaakt. Ditmaal werd een koe teruggevonden.

De wolf maakte eerder al twee dodelijke slachtoffers in een wei in Duffel-Oost. Het dier beet er twee schapen dood en verwondde er zes andere dieren. De voorbije dagen werd de wolf opgemerkt door verschillende getuigen, tot in Lier toe.

Ditmaal is het dier gespot in het gebied van de Grote Nete, de streek van Berlaar en Kessel (Nijlen). De gemeente Nijlen laat woensdagmiddag weten dat er een koe dood werd aangetroffen en dat het om het werk van de wolf gaat. Ze waarschuwen dat de wolf vermoedelijk nog enkele dagen in de regio zal rondzwerven. Landbouwers wordt gevraagd om schapen, klein- en pluimvee en runderen ’s nachts op te hokken. Indien mogelijk, is het ook aangeraden om de weide elektrisch te omheinen.