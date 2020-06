Spaanse politie ontmantelt organisatie die illegaal streamingdiensten aanbood

De Spaanse Policía Nacional heeft een criminele organisatie opgerold die zowel in Europa als in Azië en het Midden-Oosten illegaal toegang bood tot meer dan 40.000 verschillende streamingdiensten en abonnementen voor sportuitzendingen, televisieprogramma’s en films. Elf verdachten werden opgepakt en er werd voor 5,9 miljoen aan geld en goederen in beslag genomen. Dat melden Europol en Eurojust.

Het onderzoek van de Spaanse autoriteiten sta rtte in 2019 toen de Policía Nacional verschillende websites ontdekte die illegaal audiovisuele content verspreidden in Europa, Azië en het Midden-Oosten. De speurders richtten zich eerst voornamelijk op illegale uitzendingen van sportwedstrijden maar later werd het onderzoek uitgebreid naar ook andere uitzendingen.

Via Internet Protocol Television (IPTV) bood de criminele organisatie, die al sinds 2014 actief zou geweest zijn, meer dan 40.000 televisiekanalen, films, documentaires en andere illegale content aan. Om die content te kunnen aanbieden, tapte de organisatie illegaal het signaal van de legale aanbieders af, om de geïntercepteerde inhoud vervolgens te verspreiden naar hun eigen gebruikers. Dat gebeurde via aantrekkelijke websites die draaiden op een internationaal servernetwerk en waar veel lagere prijzen gevraagd werden dan op de legale markt. Gebruikers konden zelfs gebruik maken van een gesofisticeerde webhulpdienst en een kwaliteitscontrole via een eigen online consumer support-platform.

Meer dan 2 miljoen mensen zouden zo illegaal televisie en films gekeken hebben, en daarvoor betaald hebben via Paypal, bankoverschrijvingen of cryptomunten. De servers om die transacties te verwerken, stonden in Polen. wat de criminele organisatie zo’n 15 miljoen euro zou opgebracht hebben.

Ook in Zweden liep al, sinds 2017, een onderzoek naar de organisatie en de Zweedse en Spaanse speurders probeerden de voorbije maanden, met hulp van Europol en Eurojust en collega’s uit België, Canada, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Italië, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Polen, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en de VS, om de servers op te sporen en onschadelijk te maken, en zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de organisatie.

Dat leidde op 3 juni tot 15 huiszoekingen in verschillende Europese landen en de arrestatie van vier verdachten in Spanje, één in Duitsland, drie in Zweden en drie in Denemarken. Daarnaast werden nog een 16 personen meegenomen voor verhoor. De politiediensten konden ook 1,1 miljoen euro op 11 bankrekeningen in beslag nemen, naast goederen voor een waarde van 4,8 miljoen euro. Het gaat om panden ter waarde van 2 miljoen euro, vier luxewagens die samen 500.000 euro waard zijn, en een hele hoop cash, juwelen, horloges, cryptomunten en elektronica.

De 50 servers, die opgesteld stonden in Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Denemarken, Zweden, Tsjechië, Polen en Spanje konden ook ontmanteld worden.