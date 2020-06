Premier League hervat binnen 2 weken, maar Everton snijdt toch nog in de lonen

De spelers van Everton gaan de volgende drie maanden tot de helft minder verdienen. Trainer Carlo Ancelotti en zijn staf hebben een loonsverlaging van 30 procent aanvaard.

Everton snijdt in de salarissen om kosten te besparen nu de cijfers door de coronacrisis bloedrood kleuren. Vorig seizoen kampte de club al met een tekort van 125 miljoen euro, wat het grootste verliescijfer was van alle teams in de Premier League.

Everton hervat de competitie op 21 juni achter gesloten deuren tegen Liverpool, dat quasi zeker is van de titel. De Merseysidederby zal worden gespeeld in Goodison Park, de thuishaven van Everton. Het stadsbestuur van Liverpool gaf beide clubs formeel de toestemming hun resterende thuiswedstrijden in eigen stadion af te werken.