Premier League hakt knoop door over spugen op het veld: het mag, maar liever niet

Voetballers die bij de hervatting van de Premier League op het veld spugen, zullen hiervoor niet bestraft worden. Het idee van Michel D’Hooghe, de voorzitter van het medische comité van de FIFA, om hiervoor een gele kaart te geven werd als onhaalbaar beschouwd.

In Duitsland gold de regel aanvankelijk wel, maar deze wordt nu aangepast. The Professional Games Match Officials Ltd (PGMOL), de organisatie van Engelse scheidsrechters, beveelt haar refs om spelers die toch zouden spugen op het veld, een aanmaning te geven. Ook in La Liga zal men deze richtlijn volgen. Een gele kaart geven is te streng en zou te willekeurig uitgedeeld worden, klinkt het.

Eerder had Michel D’Hooghe het idee geopperd in de Engelse krant The Telegraph om voetballers die spuwen op het veld een gele kaart te geven. Volgens wetenschappers kan speeksel urenlang op het terrein blijven kleven, wat de verspreiding van het coronavirus in de hand werkt.

“Spuwen op het veld is een courante praktijk in het voetbal, maar niet erg hygiënisch”, legt D’Hooghe in de Engelse krant uit. “Dus als we de competities hervatten moeten we dat maximaal vermijden. De vraag is natuurlijk of dat mogelijk is. Misschien kunnen ze er een gele kaart voor geven.”