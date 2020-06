Camping Coucke: samen met Tomorrowland bouwt hij vakantiedorp in Durbuy met de unieke sfeer van het festival

Geen festivals deze zomer, maar ondernemer Marc Coucke heeft een oplossing gevonden voor iedereen die zich toch een beetje wil onderdompelen in de sfeer van Tomorrowland. In samenwerking met het festival bouwt hij Green Fields in Durbuy, een tijdelijk vakantiedorp om de zomer te overbruggen.

Het idee ontstond tijdens een brainstormsessie tussen Marc Coucke en zijn kompaan Bart Maerten, de eigenaars van de avonturenparken La Petite Merveille en Adventure Valley in Durbuy. “Tijdens deze coronacrisis was het voor veel bedrijven even herbronnen en creatief omgaan met de situatie”, vertelt Coucke. “Plots kwamen we uit bij dit concept en daarmee zijn we naar de organisatoren van DreamVille, de camping van Tomorrowland, gestapt.”

Na zijn avonturenpark bouwt Marc Coucke een tijdelijk vakantiedorp in Durbuy, waar bezoekers de sfeer van Tomorrowland kunnen herbeleven. Foto: rr

‘Dit concept’ kreeg een naam: Green Fields, een tijdelijk vakantiedorp gebouwd op een aanzienlijk deel van de Golf de Durbuy. 35 hectare om precies te zijn. De site wordt zo ruim opgebouwd dat iedereen zijn eigen bubbel kan behouden. Coucke belooft een gevarieerd aanbod aan tenten, boomhutten en luxueuze glamping lodges. Voor de avonturiers zijn er tenten in safaristijl, voor de mensen die wat meer behoefte hebben aan comfort is er de ensuite met eigen badkamer. Centraal is er een zwembad, verschillende relaxzones en een gemeenschappelijk terras met restaurant.

De ‘Ensuite’, een glamping lodge met eigen badkamer. Foto: Tomorrowland

Hoofdtelefoons met dj-sets

Wie fan is van Tomorrowland, zal in het dorp de unieke sfeer die altijd op camping DreamVille hangt terugvinden. “Van ochtendlijke yogasessies over een deugddoende massage tot zalig relaxen aan het zwembad met een cocktail in de hand, je zal er de hele dag kunnen ontspannen zonder de site te verlaten”, aldus campingverantwoordelijke Joris Beckers. “Dj-sets zoals op Tomorrowland moet je er niet verwachten, maar we pakken er wel uit met een Green Fields Headset Experience. Elke gast kan via een Green Fields-hoofdtelefoon naar dj-sets luisteren alsof hij het live beleeft”.

De ‘dreamlodge’. Foto: rr

Er zijn nog tal van andere activiteiten voorzien. Fietsen, bijvoorbeeld, of kuieren in de historische binnenstad van Durbuy. Of, indien je voor een speciaal arrangement gaat, klimmen en kajakken in Adventure Valley. Wie zijn zomer in Green Fields wil doorbrengen, moet er snel bij zijn. De plaatsen zijn beperkt.

Verblijven kan er vanaf 440 euro voor 2 nachten, inclusief een ontbijt van de hand van Wout Bru, een opgemaakt bed, handdoeken en eindschoonmaak. Er zijn ook modules van drie of vier nachten met verschillende accomodaties, cateringvormen en activiteiten. Je kan nu alvast je verblijf reserveren voor de maand juli. Voor de maand augustus kan je preregistreren.

Reserveren kan op www.durbuygreenfields.com