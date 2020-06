Geen doorstart voor bagageafhandelaar Swissport, alle 1.500 werknemers op straat

Er komt geen doorstart bij de failliete bagageafhandelaar Swissport op Brussels Airport. Dat hebben de curatoren meegedeeld aan de vakbonden. Alle personeelsleden staan op straat, het gaat om zo’n 1.500 jobs.

“We hebben vandaag de curatoren gezien en zij hebben bevestigd dat er geen doorstart komt. De mensen zullen ontslagen worden en de activiteiten worden stopgezet”, bevestigt Hans Elsen van de christelijke bediendevakbond ACV-Puls. “We zijn hier heel ontgoocheld over. Dit komt hard aan bij het personeel.”

“Er komt geen doorstart want er is geen cash meer, en er staat geen overnemer klaar”, vult Olivier Van Camp van de socialistische bediendebond BBTK aan. Beide bonden wijzen ook de regering met de vinger en hekelen dat er geen steun komt.

Probleem voor Brussels Airlines?

Het is onduidelijk hoe het nu verder moet met de afhandeling van de bagage: Brussels Airlines, de belangrijkste klant van Swissport, herneemt begin volgende week haar vluchten. Er moeten wettelijk ook twee bagageafhandelaars actief zijn op de luchthaven van Zaventem, maar na dit faillissement blijft alleen Aviapartner nog over. “We hopen dat er vanuit de politiek nog een oplossing uit de hoek komt om zoveel mogelijk tewerkstelling te garanderen”, aldus Elsen. “Het gaat hier over mensen die kortgeschoold zijn. Maar het is ook een sleutelbedrijf. Zonder afhandeling kunnen vliegtuigen niet vertrekken of landen op de luchthaven.”