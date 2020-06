Mitsubishi verkoopt auto’s in België voortaan ook op internet

Beherman Motors, de invoerder van het Japanse automerk Mitsubishi in België, gaat woensdag van start met de onlineverkoop van zijn wagens. “In plaats van naar de showroom te gaan, kan de klant zijn wagen op een eenvoudige en zeer gebruiksvriendelijke manier nu ook volledig online aankopen”, meldt woordvoerster Ann Wittemans. De concessiehouder blijft in het proces wel een belangrijke rol vervullen.

E-commerce zit wereldwijd in de lift, en het veranderde koopgedrag door de coronacrisis heeft die evolutie verder versterkt, klinkt het. Een Mitsubishi aankopen kan daarom vanaf nu ook online in België. Het Japanse automerk is daarmee een van de eerste merken die volledige online verkoop van auto’s aanbieden in ons land.

Via de website kan een koper een wagen uitkiezen, bestellen en het reservatiebedrag online betalen. Beherman Motors benadrukt dat de rol van de concessiehouder er daarbij zeker niet beperkter op wordt. “Zodra de bestelling geplaatst is, wordt de klant in contact gebracht met de dichtstbijzijnde verdeler of die van zijn of haar keuze. De verdeler volgt de bestelling verder op, staat ter beschikking van zijn klant voor alle vragen en levert de wagen af”, luidt het.