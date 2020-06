Blogster die echtgenoot verliet voor zijn 25 jaar jongere stiefzoon, is nu ook zwanger van hem

Marina Balmasheva, een populaire blogster uit Rusland, en haar partner Vladimir verwachten samen een kindje. Niet zo bijzonder, ware het niet dat Marina Vladimir jarenlang heeft opgevoed als haar stiefzoon.

Begin vorige maand kondigde Marina Balmasheva opvallend nieuws aan. De 35-jarige Russische blogster, die bijna 415.000 volgers heeft op Instagram, had haar echtgenoot Alexey Shavyrin (45) na een huwelijk van dertien jaar verlaten en was een relatie begonnen met diens 20-jarige zoon Vladimir. Meer nog: de twee waren zo dol op elkaar dat ze in het huwelijksbootje gingen treden. Dat Marina Vladimir vanaf zijn zevende als stiefzoon had opgevoed, maakte hun liefde blijkbaar alleen maar groter.

Nu, amper enkele weken later, pakt Balmasheva alweer uit met een nieuwtje. Zij en Vladimir verwachten hun eerste kindje samen.

“Alles is mogelijk”

Marina Balmasheva werd een populaire blogster door haar bijdragen over afvallen. Tijdens haar huwelijk met Alexey onderging ze een ware metamorfose en verloor ze liefst 58 kilo, iets waar ze in alle eerlijkheid over berichtte. Ondanks haar gewichtsverlies slaagde ze er echter niet in om in verwachting te raken van Alexey en ze wilde - hoewel Alexey al twee zoons uit een eerder huwelijk had en ze samen vijf kinderen hadden geadopteerd - wanhopig een eigen kindje.

Alexey kan zijn ex niet vergeven. Volgens hem heeft zij zijn zoon verleid. “Mijn zoon is daar niet toe in staat. Hij had voor Marina nooit een vriendinnetje. Dat ze mij bedroog, tot daar aan toe, maar met mijn eigen zoon. En in mijn eigen huis, terwijl ik thuis was. Dat kan ik niet begrijpen.”

En haar ex was niet de enige die kritiek uitte op Balmasheva. Haar social media-accounts stond er vol van. Hoe kon ze zoiets doen, met een jongen die ze zelf zag opgroeien, die ze zelf opvoedde? “Ik weet dat sommigen ons zullen veroordelen, anderen zullen ons steunen, maar we zijn gelukkig samen en we wensen dat jullie dat allemaal ook zijn”, riposteerde ze.

Het was ook op Instagram dat ze haar zwangerschap aankondigde. “Ik weet dat het nog vroeg dag is, en dat we nog moeten wachten op de echografie van het hartje”, schreef ze. “Maar ik wil dat jullie het al weten. Alles is mogelijk in deze wereld.”