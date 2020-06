Na 34 jaar, 130 ‘daders’ en kilometers papierwerk is de moord op Zweedse premier Olof Palme opgehelderd: de ware dader had niet eens de moeite gedaan zich te verstoppen

34 jaar hadden de wereld op het antwoord gewacht: wie vermoordde de Zweedse premier Olof Palme? Was het de CIA, waren het de Koerden, ging het om een extreemrechts complot of kwamen de orders van het Apartheidsregime? Het antwoord dat woensdagochtend kwam was een afknapper. Volgens de speurders was Stig Engström de dader, een man die als ooggetuige van de moord werd verhoord. Geen extremist en geen geheim agent maar wel een aandachtzoeker.