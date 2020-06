Russische geheime dienst zegt dat aanslag op Krim werd verijdeld

De binnenlandse geheime dienst FSB van Rusland heeft naar eigen zeggen een terreuraanslag op de Krim verijdeld. Vijf verdachten zijn opgepakt, deelde de FSB woensdag in Moskou mee.

De vijf planden een aanslag met zelfgemaakte springstof op een markt van de stad Simferopol. Bij een huiszoeking werden middelen voor springstof, wapens en munitie gevonden. De vijf Russen zouden zich op het internet tot het terrorisme bekend hebben.

De veiligheidstoestand op de Krim geldt als gespannen sinds Rusland het schiereiland in 2014, tegen internationale protesten in, inlijfde. Oekraïne eist de teruggave. Het Russische leger heeft zijn aanwezigheid op de Krim de voorbije jaren duidelijk uitgebouwd. De verdachten hadden volgens de FSB contacten met paramilitaire nationalistische groepen in Oekraïne.