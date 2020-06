Gewelddadige homejacker die kinderen opsloot in het toilet opgepakt in Nederland

Sint-Niklaas - Op een parkeerplein bij Oosterhout (Nederland) is een 23-jarige man gearresteerd die verdacht wordt van een gewelddadige homejacking in Sinaai, bij Sint-Niklaas. Rond sinterklaas drongen vier gemaskerde daders een woning binnen. De ouders werden gekneveld, de kinderen opgesloten in het toilet.

De 23-jarige verdachte die nu werd opgepakt, een man uit het Nederlandse Almere, werd al een tijdje gezocht door de speurders, zo bevestigt Ed Kraszewski van de Nederlandse politie.

De arrestatie gebeurde op de parkeerplaats Galgeveld langs de A27 bij Oosterhout. De politie controleerde daar een auto met Belgisch kenteken. De auto bleek geseind te staan. De chauffeur werd internationaal gezocht en bood geen weerstand bij zijn arrestatie. Het voertuig is in beslag genomen.

In afwachting van zijn overlevering aan ons land, zit de verdachte in een Nederlandse cel.

Vier gangsters drongen op vrijdagavond 6 december 2019 aan de Stenenmuurstraat in Sinaai (Oost-Vlaanderen) binnen in de woning van een loodgieter. Ze gingen daarbij gewelddadig te werk. De man en zijn echtgenote werden vastgebonden in het magazijn naast de woning. De kinderen werden opgesloten in het toilet.

Foto: bfs

Daarop doorzochten de homejackers de woning. Mogelijk dachten ze dat er veel geld in huis was, maar dat viel tegen. De gangsters gingen aan de haal met een kleine buit, volgens het parket Oost-Vlaanderen.

Uiteindelijk kon de man van het gezin zich bevrijden en verwittigde hij de politie. De ouders moesten wel allebei voor verzorging naar het ziekenhuis.

In de buurt hangen nogal wat bewakingscamera’s die de speurders hielpen in hun onderzoek. Zo kwamen ze terecht bij de man die internationaal geseind stond.

Nu hij is opgepakt hoopt de politie ook zijn mededaders te kunnen vatten.

