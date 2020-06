“FlixBus gaat gerechtelijke vereffening van Eurolines vragen”

De Duitse busmaatschappij FlixBus is van plan om een procedure van gerechtelijke vereffening te vragen voor haar Franse autocarsfiliaal Eurolines. Daardoor zouden meer dan honderd werknemers in grote moeilijkheden komen, zo melden verschillende vakbonden van het Franse bedrijf woensdag. Beide merken zijn actief in België.

“FlixBus, de enige aandeelhouder van Eurolines, wil dat het bedrijf in gerechtelijke vereffening geplaatst wordt, enkele maanden nadat het Eurolines overnam van Transdev. Dit zou ertoe kunnen leiden dat alle werknemers op korte termijn ontslagen worden”, aldus de bonden van Eurolines.

Eurolines werd in de lente van vorig jaar overgenomen door FlixBus en telt ongeveer 115 werknemers. Het bedrijf is ook actief in België. “Gebruik makend van de coronacrisis geeft FlixBus het genadeschot aan Eurolines, om zich te ontdoen van tientallen werknemers”, aldus de bonden. Volgens hen heeft FlixBus geweigerd om een overnemer te zoeken en wil het zich ontdoen van een lege schelp, die het zelf gecreëerd heeft door beetje bij beetje lijnen van Eurolines te vervangen door die van FlixBus.

Bij FlixBus Frankrijk wil men geen commentaar geven “op een procedure die niet officieel is”.