Zeven procent meer doden op de weg in 2019

In 2019 waren er in België 37.699 verkeersongevallen met in totaal 47.793 slachtoffers, onder wie 43.547 lichtgewonden, 3.600 zwaargewonden en 646 personen die om het leven kwamen binnen de 30 dagen na het ongeval. Dit blijkt uit de jongste cijfers over de verkeersongevallen van het statistiekbureau Statbel.

Vergeleken met 2018 betekent dit een daling van het aantal ongevallen (-2,0 procent), van het aantal lichtgewonden (-3,5 procent) en van het aantal zwaargewonden (-1,0 procent). Het aantal doden binnen de 30 dagen na het ongeval is echter met 7 procent gestegen. De stijging wordt volledig verklaard door de stijging van het aantal doden ter plaatse: van 437 in 2018 naar 483 in 2019 (+10,5 procent).

Het aantal ongevallen daalde in Vlaanderen (-2,7 procent) en in Wallonië (-1,9 procent), maar steeg in Brussel (+2,4 procent). Vlaanderen en Wallonië kenden verder een daling van het aantal slachtoffers met respectievelijk 3,8 en 3,2 procent. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging met 1,4 procent.

Het aantal doden binnen de 30 dagen na het ongeval daalde met 4,8 procent in Brussel naar 20 in 2019. In het Vlaams Gewest steeg deze indicator met 1,6 procent: van 310 doden in 2018 naar 315 in 2019. In Wallonië waren er 311 doden binnen de 30 dagen in 2019 tegenover 273 in 2018 (+13,9 procent). Het aantal zwaargewonden en lichtgewonden daalde in Vlaanderen met respectievelijk 2,1 en 4,1 procent, tot 2.473 en 26.259 in 2019.