Wolf van Duffel beet eerder al schapen dood in Nederland en een koe in Duitsland, toch moeten koeien niet op stal

Duffel -

Op basis van DNA-onderzoek is bepaald welke wolf die in ons land is gespot welke schade heeft aangericht. Zo heeft de wolf die vorige week in Duffel is gefilmd, al aardig wat schapen en zelfs een koe doodgebeten. Toch wordt dat laatste uiterst zeldzaam genoemd en moeten koeien in de regio niet speciaal beschermd worden.