Kamercommissie zet licht op groen voor resolutie over erkenning van Palestijnse staat

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen heeft woensdag een resolutie goedgekeurd over de erkenning van de Palestijnse Staat. Het ging om een voorstel van de PS, dat mee werd ondertekend door Ecolo-Groen. De tekst kreeg acht stemmen voor van PS, Ecolo-Groen, SP.A en PVDA en zeven stemmen tegen van N-VA, MR, CD&V, Open VLD en Vlaams Belang.

De plenaire Kamer moet zich nog over het voorstel buigen, waarin de regering wordt gevraagd “de Staat Palestina officieel te erkennen naast de Staat Israël en die erkenning te beschouwen als een bijdrage van België aan de tweestatenoplossing met democratische en onafhankelijke Staten die het recht hebben in vrede en veiligheid te leven met wederzijds erkende, aanvaarde en gerespecteerde grenzen.”

Volgens Kamerlid Malik Ben Achour (PS), een van de indieners van de tekst, lijkt de resolutie sterk op een tekst die in 2015 werd goedgekeurd. “Op één nuance na. De erkenning ging toen gepaard met voorwaarden die de erkenning de facto onhaalbaar maakte. De tekst die vandaag werd goedgekeurd schrapt al die voorwaarden.”

Verschillende Europese lidstaten erkennen de Palestijnse Staat vandaag al, zoals Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Tsjechië en Slovakije. Het is twijfelachtig of het voorstel ook plenair groen licht zal krijgen. Indien de tegenstemmers hun lijn aanhouden, zijn ze daar immers in de meerderheid.