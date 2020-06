Nog helemaal niet onder controle: onze coronacijfers gaan de goede kant op, maar het virus houdt de wereld nog steeds in een wurggreep

De Belgische, en zelfs Europese cijfers, lijken te suggereren dat de uitbraak van corona onder controle is. Vergeet het! Met wereldwijd meer dan honderdduizend extra besmettingen per dag houdt het virus onze aardbol nog steeds in een wurggreep. Het globale plaatje - 7,3 miljoen besmettingen en 412.000 doden - is een hopeloze onderschatting. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het virus krachtiger woedt dan ooit en misschien nooit meer zal verdwijnen. Vooral in de Latijnse landen escaleert de situatie, in Azië flakkert het virus op, Afrika blijft het ware mysterie. Een hoop broeihaarden en slechts één schoolvoorbeeld wereldwijd.