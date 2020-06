Hoe zou het nog zijn met… ex-spits Jaime Ruiz? “Kopieermachines sorteren, dat was toch even wennen”

Belgisch topschutter in 2010: Romelu Lukaku, nu een van de beste spitsen ter wereld én multimiljonair. Belgisch topschutter het jaar voordien: Jaime Ruiz, die intussen in Herentals kopieermachines sorteert. Het gevolg van zijn blessuregevoeligheid, maar de 36-jarige Colombiaan klaagt niet. “Ik leef niet in het verleden.”