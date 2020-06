Tesla-aandeel voor het eerst meer dan duizend dollar waard

Het aandeel van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla is woensdag voor het eerst sinds de beursgang tien jaar geleden boven de kaap van de duizend dollar uitgekomen. Sinds het aandeel midden maart door de coronacrisis kelderde tot 350 dollar, is het ondertussen bijna verdrievoudigd in waarde.

Het bedrijf van de omstreden CEO en hoofdaandeelhouder Elon Musk wordt op de beurs daarmee gewaardeerd op zowat 187 miljard dollar, of omgerekend ongeveer 165 miljard euro. Ter vergelijking: de drie Duitse autobouwers BMW, Daimler (Mercedes-Benz) en Volkswagen zijn samen ‘slechts’ goed voor 156 miljard euro.

De koers werd woensdag gestuwd door een mail van Musk aan zijn medewerkers, waarin hij de massaproductie van elektrische vrachtwagens in het vooruitzicht stelt. In de fabriek in Nevada zullen de batterijen en elektrische aandrijving voor die voertuigen geproduceerd worden.