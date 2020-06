“Zo goed als alle trouwfeesten in de zomermaanden geannuleerd”

Sinds de regering de laatste versoepeling van de maatregelen aankondigde een week geleden zijn zo goed als alle trouwfeesten in juli en augustus geannuleerd. Dat zegt Cynthia De Clercq, woordvoerder van de federatie van huwelijksleveranciers HL België. De sector vreest voor faillissementen.

Vorige week besliste de Veiligheidsraad dat vanaf 1 juli feesten met catering mogen doorgaan met maximum 50 mensen. Op 1 juli worden dat er mogelijk 100, maar dansfeesten zullen voor begin september niet zijn toegelaten. Sinds dat bekend is, hebben de koppels die dat nog niet hadden gedaan, hun huwelijk in de zomermaanden bijna allemaal geannuleerd, zegt HL België. Waar vorige week nog zowat 20 procent van de geplande huwelijken doorging, zijn dat er nu nog een kleine 5 procent.

“Koppels willen geen trouwfeest met minder dan 100 mensen en zonder dansfeest. Een heel klein percentage gaat door, maar dat zijn koppels die echt moeten trouwen”, zegt Cynthia de Clercq. “2020 was een magische datum, veel koppels hebben op die cijfercombinatie gewacht. We kunnen dit nooit meer inhalen. Sinds enkele dagen is het voor ons duidelijk dat we een van de zwaarst getroffen sectoren zijn. Zeker omdat we geen hinderpremie krijgen. Heel wat mensen teren momenteel op hun spaargeld. We verwachten veel faillissementen.” Bij rondvraag in de sector blijkt trouwens ook dat de aanvragen voor 2021 een duidelijke terugval kennen, zegt HL België ook.

De gedeeltelijke heropstart zet voor de sector geen zoden aan de dijk. “Want in tegenstelling tot de horeca, die bij een heropstart onmiddellijk weer reservaties ontvangen, is ons hoogseizoen volstrekt aan diggelen geslagen”, zegt De Clercq.

Geen hinderpremie

De sector moest niet ‘verplicht’ sluiten en kan daardoor dus geen aanspraak maken op een hinderpremie. Sinds april heeft de sectorfederatie “herhaaldelijk” gevraagd om rond de tafel te zitten voor oplossingen voor de betrokken bedrijven. De huwelijksleveranciers hebben daarom een brief opgesteld die ze eerstdaags versturen naar onder meer premier Sophie Wilmès, Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister van Economie Hilde Crevits en federaal minister van Economie Nathalie Muylle.

“Wij hebben steun nodig, niet enkel vandaag, maar vooral morgen en overmorgen. In die zin is een herziening van de steunmaatregelen voor de sector levensnoodzakelijk”, luidt het. In de brief eist de sector dat die hinderpremie er wel komt, een premie van 160 euro per dag, zoals toegekend aan de foorkramers. De leveranciers vragen daarnaast een verlenging van het overbruggingsrecht tot minstens eind december 2020. Voorts willen ze een btw-verlaging van 21% naar 6% voor trouwfeesten in 2020 en 2021.

“Het water staat ons aan de lippen en u minimaliseert de kans dat wij rendabel kunnen opstarten, door het aantal aanwezigen te beperken tot een minimum waarbij een groot aantal leveranciers simpelweg niet tot amper uit de kosten geraken bij opening. Feesten met minder gasten betekent automatisch minder inkomsten, en bij koppels is er gewoon geen denken aan dat zij zó’n financiële investering doen wanneer zij niet al hun genodigden kunnen/mogen uitnodigen”, aldus nog de sector.