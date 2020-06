Moeder van Megan (20) hard aangepakt: “Had ik haar een betere jeugd gegeven, dan was dit misschien niet gebeurd”

Lebbeke -

Een moeder die dronk en drugs gebruikte, een kinderkamer in een voormalige cannabisplantage en een grootvader die haar jarenlang misbruikte. Een lange rist getuigen kwam de jury in de Gentse assisenzaal vertellen over de traumatische jeugd van Megan D’Haen (20), die na jarenlang ontkennen op de eerste procesdag eindelijk toegaf dat ze het tweejarige dochtertje van haar vriend in bad verdronken had. Chelsea zou gisteren normaal vijf jaar zijn geworden.