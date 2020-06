Stijn Stijnen is aan remonte bezig na geforceerd vertrek bij Club Brugge: “Trainer in eerste klasse, ooit komt het ervan”

Zeven jaar nadat zijn carrière als doelman eindigde bij een failliet Beerschot, volgend op zijn faillissement als icoon van Club Brugge, is Stijn Stijnen (39) aan een remonte bezig. In zijn eigen stijl: recht vooruit, niets of niemand ontziend. Als trainer, met bewondering voor types als Ricardo Sa Pinto en Diego Simeone. “Ik wil dat tegenstanders zuchten als ze tegen ons moeten spelen”, klinkt het wanneer hij plaatsneemt in onze klapstoel.